Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав протиправними та скасував постанови ОВК №87 щодо визнання виборів недійсними. Це рішення стосується 5 дільниць на Прикарпатті.

Мовиться про дільниці №261027 (місто Яремче), №260515 (село Парище), №260025 (село Манява), №261030 (Монастирчани) та №260028 (Микуличин).

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На дільницях у Микуличині та Монастирчанах під час повторного підрахунку голосів встановили розбіжність щодо кількості бюлетенів за кандидата Олександра Шевченка.

У протоколі ДВК №261029 було вказано 402 голоси, а при перерахунку виявили 299 голосів. У протоколі ДВК №260028 – 172 голоси, а при перерахунку – лише 79 бюлетенів.

Монастиричани

У Монастирчанах до витягу для голосування за місцем перебування включили 30 виборців.

В окружній виборчій комісії вважають, що це було зроблено безпідставно.

Мовляв, це становить понад 5% від тих, хто взяв участь у голосуванні.

Саме тому голосування на дільниці у Монастирчанах там визнали недійсним.

Суд встановив, що ОВК дійшла такого висновку після загального огляду заяв та медичних довідок. При цьому, без встановлення неналежності документів в кожному конкретному випадку.

Довідка. На думку суддів, це позбавляє такий висновок ознак обґрунтованості. Відтак факт безпідставної видачі 30 бюлетенів неможливо перевірити.

До того ж, там зазначили, що 30 виборців – це менше ніж 5% від тих, хто взяли участь у голосуванні на цій дільниці. Адже мовиться загалом про 688 виборців.

Микуличин

Схожа ситуація була й з голосуванням у Микуличині. Там ОВК вважала безпідставним включення 36 виборців до витягу для голосування за місцем перебування.

До витягу не долучили заяв виборців, довідок медичної установи та рішення ДВК.

Тому, на думку комісії, кількість виборців, які незаконно проголосували, становила понад 5%.

Судді з'ясували, що члени комісії час дослідження відповідного списку виборців та витягу до нього встановили точну кількість виборців з приміткою "Не здатні самі пересуватися" – 36 з 39.

Довідка. Таких виборців, згідно з законодавством, включають до витягу без додавання заяв та медичних довідок. Саме тому, на думку суду, ця обставина повністю нівелює висновки ОВК.

Результати виборів на Івано-Франківщині: основне

Згідно з даними від ЦВК, перемогу на довиборах до Ради в окрузі №87 переміг Василь Вірастюк. Його підтримали 31,25% виборців. Олександра Шевченка від партії "За майбутнє" – 29,69%.

Водночас в ОПОРІ заявили про порушення й вимагали розслідувань щодо можливих фальсифікацій. Там підкреслили, що без цього результати матимуть низьку суспільну легітимність.