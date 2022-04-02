В дождь горят потому, что в них го*на много, – Ким об уничтоженных оккупантах

Украинские герои продолжают активно уничтожать российских оккупантов. От огня наших бойцов их не спасает даже дождь.

ВСУ продолжают освобождать Николаевщину от российских оккупантов. Украинские защитники успешно ликвидируют всех вражеских солдат.

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Оккупанты горят

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что враги горят даже в дождь.

В дождь орки горят так же, потому что в них го*на много,

– написал он.

Напомним, оккупанты осуществили ракетный обстрел Николаевской ОГА, в результате которого погибли 36 человек.

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