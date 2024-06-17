В Киеве гроза, дождь и шквальный ветер: объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают киевлян об опасных метеологических явлениях. Ожидается, что дожди и грозы продлятся до конца дня.

В Киеве уже слышны первые звоночки непогоды. В столице начался ураганный ветер и дождь, кое-где местные фиксируют даже молнию. Видео непогоды уже публикуют столичные телеграмм-каналы.

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Штормовое предупреждение

В Укргидрометцентре предупредили, что вечером Киев и область накроет гроза. Опасные метеорологические явления будут сохраняться до конца дня 17 июня. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение в Киеве / фото Укргидрометцентр

В Киеве уже начался ураганный ветер, дождь, кое-где гремит гром.

Непогода уже бушует в Киеве: смотрите видео

Также местные уже публикуют видео мощной молнии.

Молния в Киеве: смотрите видео

Редакция 24 Канала призывает по возможности не покидать дом. Если же вы все же оказались на улице, стоит быть осторожными и держаться подальше от деревьев и ЛЭП. Из-за плохой видимости внимательнее стоит быть и водителям на дорогах.

Потопы в Киеве