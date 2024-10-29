Часть областей накроют дожди и туман: где ожидают ухудшения погоды

В среду, 30 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В то же время по меньшей мере две области накроет туман, а еще ряд охватят дожди.

Опасные метеорологические явления ожидаются на Западе, в Житомирской, Винницкой и Харьковской областях.

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Где прогнозируется дождь и туман 30 октября

Так, в среду, 30 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Температура ночью будет достигать всего +2...+7, в восточных и Сумской областях от +3 до -2; днем +10...+15.

Харьковском региональном центре гидрометеорологии предупредили, ночью и утром 30 октября по области и по Харькову ожидается туман. Видимость будет составлять всего 200 – 500 метров. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Водители и пешеходы, будьте внимательными и осторожными", – уточнили синоптики.

Туман в Харьковской области / региональный центр гидрометеорологии

Та же ситуация будет наблюдаться и на Волыни, сообщает областной центр гидрометеорологии. Там также указывают, что ночью и утром 30 октября, в Луцке и по области, ожидается туман 200 – 500 метров.

Туман в Волынской области / областной центр гидрометеорологии