Небезпечні метеорологічні явища очікуються на Заході, у Житомирській, Вінницькій та Харківській областях.

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Де прогнозується дощ та туман 30 жовтня

Так, у середу, 30 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується невеликий дощ; на решті території без опадів. Температура вночі сягатиме всього +2...+7, у східних та Сумській областях від +3 до -2; вдень +10...+15.

Харківському регіональному центрі гідрометеорології попередили, вночі та вранці 30 жовтня по області та по Харкову очікується туман. Видимість складатиме всього 200 – 500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними", – уточнили синоптики.

Туман у Харківській області / регіональний центр гідрометеорології

Та ж ситуація спостерігатиметься й на Волині, повідомляє обласний центр гідрометеорології. Там також вказують, що вночі та вранці 30 жовтня, в Луцьку та по області, очікується туман 200 – 500 метрів.

Туман у Волинській області / обласний центр гідрометеорології