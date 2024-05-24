В каких областях несколько дней подряд будут идти дожди: будут ли сильные ливни

Следующие несколько дней в части областей Украины пройдут дожди. Также кое-где прогремят грозы.

Где будут дожди в ближайшие дни, в каких областях уже пригреет до +29 градусов, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Часть Украины накроют опасные метеорологические явления: где и как долго будет бушевать непогода

В каких областях пройдут дожди

Ночью в Украине без осадков, днем 24 мая на Правобережье, на выходных в западных областях, в воскресенье и на Юго-Востоке местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер восточный и юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью 11 – 16 градусов, в субботу на Востоке и Северо-Востоке 8 – 13, днем 21 – 26 градусов, 24 мая в Одесской, Николаевской и Херсонской области до +29 градусов, 26 мая в юго-восточной части 17 – 22 градуса.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 27 и 28 мая дожди ожидаются в большинстве областей Украины. Впрочем, также кратковременные.

Где будут дожди 24 – 28 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Каким будет лето в Украине