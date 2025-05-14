Львов накрыл град и гроза: сильный ветер повалил дерево на авто
- Во Львове 14 мая зафиксировали дождь, сильный град и грозу, в результате чего дерево упало на автомобиль.
- Местные власти предупредили о штормовом предупреждении и сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.
Во Львове в среду, 14 мая, зафиксировали дождь и сильный град, также слышна гроза. Из-за сильного ветра на одной из улиц дерево упало на автомобиль.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Ранее синоптики предостерегали о непогоде для города.
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Что известно о непогоде во Львове
Вечером 14 мая сообщили о сильной буре во Львове. Позже в городе начался дождь и сильный град. Также известно о сильных порывах ветра. По данным местных СМИ, непогода повалила дерево на автомобиль на улице Варшавской.
Последствия сильного ветра: смотрите видео
Незадолго до этого Львовский городской совет обнародовал штормовое предупреждение о том, что до конца суток 14 мая и в течение суток 15 мая львовские синоптики прогнозируют порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Мэрия Львова призывает горожан учитывать прогноз и быть осмотрительными,
– говорилось в сообщении.
Непогода во Львове: смотрите видео
Напомним, недавно также синоптики прогнозировали непогоду в нескольких регионах Украины, в частности в Ровенской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Кроме того, непогода может охватить Киев.