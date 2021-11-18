Дождь и местами мокрый снег: прогноз погоды на 19 ноября

Погода в Украине в пятницу, 19 ноября, будет дождливой. В шести регионах страны прогнозируют мокрый снег.

На Западе будет сильный ветер. Однако ночью на несколько градусов потеплеет.

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Погода в регионах 19 ноября

На Западной Украине будет дождливая и прохладная погода. Температура прогреется до +3...+10 градусов. Ночью потеплеет – будет 0...+5 градусов.

В центральном, южном, северном и восточном регионах погода также будет дождливой. Днем – до +4...+9 градусов, ночью – от +2...+4 градусов в Одесской области и до -4...-6 градусов на Донетчине.

Мокрый снег – не повсюду. Он будет выпадать на Сумщине, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах,

– написала Наталья Диденко.

Синоптик также рассказала, что в Киеве атмосфера активизируется – пройдут дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля. Днем ожидают до +5 градусов.

Более того, в западных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому прогнозируют І уровень опасности, то есть желтый.

Погода в городах Украины 19 ноября

Ужгород – +3...+5

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +8...+10

Ровно – +7...+9

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +4...+6

Сумы – +2...+4

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +5...+7



Погода в Украине 19 ноября / Карта Укргидрометцентра