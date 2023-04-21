В каких областях в ближайшие дни не будет дождя: обнадеживающий прогноз синоптиков

В Украине продолжаются апрельские дожди. В части областей сильно льет и еще гроза. Кое-где осадки стихают, а потом начинаются снова. Впрочем, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни будет капать не повсюду.

В каких областях в конце этой недели не будут донимать дожди, рассказываем дальше. Заметим, что на всякий случай, носите с собой зонт, ведь погоде свойственно меняться.

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В каких областях не прогнозируют дожди

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток. Синоптики отмечают, что в течение пятницы и субботы в южных и восточных областях умеренные дожди, местами грозы. На остальной территории ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью будет достигать 3 – 10 градусов, днем +10...+16, а в Закарпатье до +19.

Согласно карте, размещенной на сайте, 21 апреля, вероятно, будет без осадков в Волынской, Житомирской, Закарпатской и Ровенской области. 22 апреля – на Черниговщине и Сумщине.

Прогноз погоды на 21 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

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Прогноз погоды на 22 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

23 апреля ночью преимущественно без осадков, лишь в восточных областях, днем на большей части территории страны местами небольшой кратковременный дождь,

– прогнозируют в Укргидрометцентре.

Также синоптики добавляют, что днем температура на территории Украины несколько повысится. Заметим, что в соответствии с ориентировочным прогнозом на карте, воскресенье на Западе, вероятно, пройдет без дождей.