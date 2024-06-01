Где уже вскоре пройдут сильные ливни

Лето в Украине началось с дождей в части областей. Уже вскоре кое-где могут пройти сильные ливни.

Так, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что на этих выходных в большинстве областей, за исключением юго-восточной половины, пройдут дожди с грозами. Кое-где осадки будут значительными.

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Когда и где будут сильные ливни

По прогнозу Кибальчича, ночью воскресенья на севере местами пройдут небольшие дожди с грозами.

Днем по всему региону ожидаются грозовые дожди, сильные ливни, град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду,

– отметил синоптик.

Добавил, что ветер будет юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +13 – +18 градусов, днем +24 – +29.

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