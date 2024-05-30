Будет лить и на следующей неделе: как долго еще будут дожди и грозы

Украину снова накрыли дожди. Уже вскоре они ожидаются по всей территории нашего государства. Более того, будут идти и на следующей неделе. Также возможны грозы.

Как долго еще будут осадки, когда прекратятся дожди – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда прекратятся дожди

Со среды на Юге и Западе наблюдаются кратковременные дожди. В четверг, 30 мая, осадки ожидаются уже в большинстве областей.

Однако это уже кратковременные дожди теплого периода. В течение дня могут начинаться, завершаться, выглядывать солнышко. Они имеют более локальный, местами мозаичный характер. То есть кое-где могут быть довольно-таки интенсивные дожди ливневого характера, одновременно в другом месте может светить солнце, объяснила синоптик.

Кое-где могут быть грозы. В четверг – пятницу преимущественно Правобережье попадает больше всего в поле пониженного давления, где вероятность этих дождей самая высокая.

Все же в пределах умеренных, без значительных, но иногда ожидаем, что будет такая более свежая погода,

– отметила Наталья Птуха.

Также добавила, что на субботу – понедельник интенсивность дождей снижается. Уже будут очень локальные, меньше, без такой интенсивности.

Впрочем, во вторник осадков снова может стать больше, ведь может проходить атмосферный фронт. В частности, по Правобережью, – преимущественно западные и северные области.

Начиная с 5 – 6 июня уже больше усиливает свое влияние антициклон – поле повышенного давления из Центральной Европы и Запада. И поэтому 5 – 7, даже немножко 8 число преобладает погода без осадков, их будет гораздо меньше,

– подчеркнула синоптик.

Добавила, что дальше прогнозировать сложно. Ситуация может измениться.

В каких областях будет жара до +32 градусов

Также Наталья Птуха рассказала, что до 32 градусов ожидается уже 31 мая и 1 июня на Востоке и в Крыму.

Также в первый день лета такая температура вероятна в большинстве южных и центральных областей.

На остальной территории Украины 31 мая 21 – 26 градусов, 1 июня 24 – 29.

Уже вскоре на сайтевыйдут эксклюзивные интервью о погоде на июнь, а также лето в целом. Узнайте, ждать ли сильной жары и затяжных ливней.