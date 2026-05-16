Когда и куда атмосферный фронт принесет грозовые дожди: синоптик спрогнозировал ситуацию в Украине

В ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой. После большей части сухой погоды в большинстве областей вскоре снова ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Соответствующую информацию сообщил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.

Смотрите также Грозы прогремят в ряде областей, также – дождь и шквалы: прогноз погоды в Украине на 16 мая

Как изменится погода вскоре?

Иван Семилит рассказал, что 16 мая в большинстве областей будет преобладать сухая погода благодаря влиянию поля повышенного атмосферного фронта. Только в западных регионах днем ожидается прохождение атмосферного фронта.

Он принесет кратковременные дожди, грозы, град а также шквалы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Уже 17 – 18 мая погода в Украине изменится под влиянием нового атмосферного фронта, который будет поступать с востока.

По его словам, из-за этого в большинстве областей прогнозируют неустойчивую погоду с кратковременными дождями, а иногда даже с грозами. В то же время атмосферное давление и влажность воздуха в течение этого периода будут колебаться.

Представитель Укргидрометцентра объяснил, что температуры в значительной степени будут зависеть от облачности. В то же время прохладный воздух постепенно будет отступать, на территорию страны начнет поступать более теплая воздушная масса.

Какую погоду принесет начало недели?

В частности, в понедельник, 18 мая, погода без осадков будет удерживаться только ночью в восточных и западных областях. Зато ветер в основном будет двигаться северным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха, по данным специалистов, существенно не изменится. Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла в большинстве областей. В дневные часы она повысится в пределах от 18 до 23 градусов тепла.

Зато в некоторых регионах дневные максимумы, согласно прогнозу будут выше как минимум на несколько градусов. В восточных и Сумской областях столбики термометров вырастут и составят до 26 градусов тепла.

Будут ли серьезные погодные изменения?

До конца текущей недели на территории Украины в основном прогнозируют прохладную и неустойчивую погоду из-за влияния поля пониженного атмосферного давления. Также местами ожидается шквальный ветер, туманы и гроза.

Сейчас атмосфера поэтапно переходит к летнему режиму, поэтому Виталий Постригань также предупреждает о неустойчивой погоде в ближайшие дни. Кое-где ожидается непогода из-за активизации циклонической деятельности.

Подобные погодные условия, которые наблюдают в Украине сейчас, удержатся, по предварительным прогнозам, по меньшей мере до конца второй декады мая. Температуры будут от 6 до 24 градусов тепла, в зависимости от региона и суток.