Снова дожди, грозы, шквалы и даже град: когда и в каких областях будет непогода
- Синоптики предупреждают о непогоде. Во многих областях будут дожди и грозы.
- Кое-где ожидается град и шквалы до 20 метров в секунду.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, в четверг часть Украины накроют дожди и грозы. Кое-где ожидается град.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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В каких областях будут дожди и грозы 17 июля?
Утром и днем 17 июля на Закарпатье и Прикарпатье будут значительные дожди с грозами.
В большинстве северных и центральных областей, а также на Юге и Харьковщине днем ожидаются грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– подчеркнули в Укргидрометцентре.
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