Снова дожди, грозы, шквалы и даже град: когда и в каких областях будет непогода

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, в четверг часть Украины накроют дожди и грозы. Кое-где ожидается град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях будут дожди и грозы 17 июля?

Утром и днем 17 июля на Закарпатье и Прикарпатье будут значительные дожди с грозами.

В большинстве северных и центральных областей, а также на Юге и Харьковщине днем ожидаются грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

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Где будет непогода 17 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

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