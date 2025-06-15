Где и когда будут сильные ливни, грозы, град и шквалы

Метеоролог прогнозировал, что в выходные в Украине ожидается холодная погода. Будут идти дожди, также местами будет порывистый ветер. Местами ожидаются сильные ливни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Дожди и грозы в Украине

По словам Кибальчича, вследствие развития циклонической деятельности на фоне господства холодной воздушной массы арктического происхождения, на большей части территории Украины ожидается аномально низкая температура, также неустойчивая и влажная погода в целом.

Только в западных областях без существенных осадков. Дожди будут идти во многих регионах, местами будут сопровождаться грозой, мелким градом и порывистым ветром.

Метеоролог прогнозировал, что в воскресенье, 15 июня, на Севере в течение суток будут небольшие, местами умеренные дожди. Днем также возможны грозы.

В центральных областях небольшие, местами умеренные кратковременные дожди. Возможны грозы.

На Юге кратковременные дожди, местами грозы. В Крыму и Приазовье днем местами сильные ливни, град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

На Востоке дожди ожидаются в течение всех суток. Кое-где значительные. Днем возможны грозы и град.