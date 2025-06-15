Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Дощі та грози в Україні

За словами Кібальчича, внаслідок розвитку циклонічної діяльності на тлі панування холодної повітряної маси арктичного походження, на більшій частині території України очікується аномально низька температура, також нестійка та волога погода загалом.

Тільки в західних областях без істотних опадів. Дощі йтимуть у багатьох регіонах, подекуди будуть супроводжуватися грозою, дрібним градом і поривчастим вітром.

Метеоролог прогнозував, що в неділю, 15 червня, на Півночі протягом доби будуть невеликі, місцями помірні дощі. Удень також можливі грози.

У центральних областях невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі. Можливі грози.

На Півдні короткочасні дощі, подекуди грози. У Криму та Приазов'ї вдень місцями сильні зливи, град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

На Сході дощі очікуються протягом усієї доби. Подекуди значні. Удень можливі грози та град.