В каких областях будут дожди и грозы в ближайшие дни

В ближайшие дни в части областей Украины снова будут идти дожди. Также кое-где прогремят грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

Синоптики прогнозировали, что 18 июня без осадков. Только на Востоке местами небольшой кратковременный дождь.

В четверг ночью также без осадков. Впрочем, уже днем в Украине, кроме южной части, кратковременный дождь, местами гроза.

Ночью +11 – +17 градусов, на Юге до +20, днем +24 – +30 градусов, но в северных, 18 июня и в восточных, в четверг и в большинстве западных областей +21 – +26 градусов.

Ночью пятницы в южной, днем в северной и восточной частях ожидаются небольшие кратковременные дожди. На остальной территории Украины без осадков.

Кстати, на 20 июня Укргидрометцентр прогнозирует снижение температуры. Ночью +8 – +13 градусов, днем +15 – +20 градусов. На Юге +13 – +18 и +21 – +26 градусов соответственно.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, но днем 19 июня местами на Востоке и Западе, днем 20 июня в Украине, кроме Юго-Востока, порывы 15 – 20 метров на секунду.