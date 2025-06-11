Будет лить несколько дней подряд: в каких областях будут дожди, ждать ли сильных осадков и грозы

Во многих областях Украины снова ожидаются дожди. Они будут идти несколько дней подряд. Также синоптики предупреждают об усилении ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

В ближайшие дни в большинстве областей Украины будут идти кратковременные дожди. Только 12 – 13 июня на Западе, также 13 июня на Юге без осадков.

Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Однако, днем 12 – 13 июня в Украине, 14 июня на Северо-Востоке местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

На Юге ночью +11 – +18 градусов, днем +21 – +26 градусов, на остальной территории ночью +10 – +15 градусов, днем +17 – +23 градуса, но ночью пятницы +7 – +13 градусов, днем +13 – +18 градусов.

Заметим, что в части областей, в частности, на Востоке, дожди ожидаются и 15 – 16 июня.

Обратите внимание! В Укргидрометцентре отмечали, что в июне становятся более активными грозовые процессы, чаще наблюдаются град и шквалы.