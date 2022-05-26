Дожди и грозы, сильный ветер и пожарная опасность: прогноз погоды на 27 мая

Погода в Украине в пятницу, 27 мая, будет теплой, но капризной. Часть Севера и Запада накроют дожди, а иногда и грозы, а в нескольких регионах объявлено предупреждение о высокой пожарной безопасности.

Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +19…+27 градусов. На всей территории будет угроза сильных порывов ветра – до 15 – 20 метров в секунду.

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Погода в регионах

На Западе температура воздуха будет днем колебаться в пределах от +19...+21 на Волыни до +25...+27 в Черновицкой области. Волынскую, Львовскую, Ровенскую и Ивано-Франковскую области покроют дожди с грозами. Также дожди прогнозируют и в Тернопольской области. Кроме того, в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях синоптики объявили о высоком уровне пожарной опасности.

На севере синоптики также прогнозируют осадки. На Киевщине, Житомирщине и Черниговщине ожидают дожди с грозами. В Сумской области днем также осадки в виде дождя. Температура воздуха будет составлять +19...+22 градуса.

В Центре, Востоке и Юге синоптики прогнозируют сухую погоду без осадков. Воздух разогреется до +21...+27 градусов. Однако в Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях синоптики также объявили о высокой пожарной опасности.

В Киеве 27 мая днем возможны дожди с грозами. Днем температура воздуха в столице разогреется до +20…+22 градусов тепла.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +24...+26

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +19...+21

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +22...+24

Одесса – +22...+24

Николаев – +25...+27

Херсон – +23...+25

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +20...+22

Сумы – +19...+21

Полтава – +21...+23

Днепр – +23...+25

Запорожье – +23...+25

Донецк – +21..+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +21...+23

Киев – +20...+22



Прогноз погоды в Украине на 27 мая / Карта Укргидрометцентра.