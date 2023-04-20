Дожди с грозами не отступают: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

В Украину пришло долгожданное потепление, однако радоваться весне пока рано. Несмотря на плюсовую температуру, в большинстве областей следует ожидать дождей с грозами.

Синоптики предупредили, что в ближайшее время в Украине испортится погода. В частности, уже от 20 апреля, ожидается незначительное похолодание на 1-3 градуса.

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По данным Укргидрометцентр, иногда возможны сильные ливни, град и шквалы – в частности, в Южных и Восточных областях. В других областях страны также дождь, но осадки будут слабыми и кратковременными.

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В четверг, 20 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Ветер – 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит скромные +8...+13 градусов. Теплее всего будет на Волыни, Ровенщине и в большинстве южной части, ожидается +12...+16 градусов тепла.



Прогноз погоды на 20 апреля / Скриншот.

В пятницу, 21 апреля, Дождливая погода сохранится в Южных, Центральных, Восточных, днем также в Западных областях. В Северной части и Полесье без осадков. Ветер преимущественно Северо-Восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем ь +12...+17 градусов.

Дождливая погода сохранится в Южных, Центральных, Восточных, днем также в Западных областях. В Северной части и Полесье без осадков. Ветер преимущественно Северо-Восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем В субботу, 22 апреля , дождливая погода ожидается в Южной и Восточной областях, на остальной территории Украины осадков не предполагается. Ветер Северо-Восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

, дождливая погода ожидается в Южной и Восточной областях, на остальной территории Украины осадков не предполагается. Ветер Северо-Восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов. В воскресенье, 23 апреля, на всей территории Украины, за исключением Крыма, ожидается сухая и малооблачная погода. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью воздух охладится до +2…+7 градусов, днем прогреется до + 15…+20 градусов.

Внимание! Поэтому в ближайшую неделю в Украине будет преобладать относительно теплая погода с большим количеством осадков. Дождь будет почти по всей стране. В конце недели погода немного стабилизируется: осадков станет меньше и они будут слабеть.

Несмотря на то, что ожидают +20 градусов, будет дождь

По данным погодного сайта Meteoprog.ua, температура воздуха к 23 апреля будет близка к средним многолетним показателям.

Под влиянием антициклона в Украине активизируются юго-восточные воздушные потоки. В результате атмосферной циркуляции страну накроют теплые и влажные воздушные массы, в результате чего на большей территории возобновится дождливая погода.