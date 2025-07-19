Ожидаются сильные дожди, грозы, а иногда и град: ряд областей накроет непогода

В части областей Украины в субботу, 19 июля, будет бушевать непогода. Синоптики прогнозируют на сегодня дожди, грозы с градом, а местами и град.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где будет бушевать непогода 19 июля?

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, в субботу, 19 июля, некоторые области Украины накроют дожди и грозы.

В ряде регионов, по прогнозам синоптиков, следует ожидать град.

В частности, в Волынской, Ровенской, Житомирской и Харьковской областях будут значительные дожди. В восточных, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.



Непогода в ряде областей / Скриншот карты

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К слову, вчера непогода бушевала в Черновцах – в городе выпали сильные дожди. Вследствие непогоды были подтопления часть дорог, рынок и парк. Из-за подтопления 18 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Кицманской, Герцаевской, Глыбоцкой, Кельменецкой, Новоселицкой, Сторожинецкой и Хотинской общинах.

Также недавно непогода накрыла и Прикарпатье. Из-за проливного дождя подтопило дорогу в Гриняве Верховинского района, что в Ивано-Франковской области. Вследствие этого тогда без транспортного сообщения остались 3 населенных пункта.