В ГСЧС предупредили об обильных дождях в ряде регионов, в Киеве – порывы ветра

Чрезвычайники предупреждают о неблагоприятных условиях 5 ноября в некоторых областях Украины. Местами ожидаются сильные дожди и порывы ветра.

Несмотря на влажную погоду, ноябрь все еще будет оставаться относительно теплым. В последний месяц осени не прогнозируют значительное похолодание и обильные снега.

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Предупреждение от ГСЧС

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в некоторых областях. Ночью 5 ноября в Винницкой и Житомирской областях днем в Закарпатье синоптики прогнозируют значительные дожди.

Также ночью в южных, центральных и большинстве северных регионов, а также днем в западных и северо-восточных областях возможны порывы ветра скоростью 17 – 22 метров в секунду. Непогода не обойдет и столицу – Киеве и области ночью и утром также прогнозируют сильные ветры.

Будьте осторожны! Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев,

– предупреждают в службе чрезвычайных ситуаций.

Какая будет температура 5 ноября

На подавляющей части Украины 5 ноября будет сохраняться относительно теплая погода, как для ноября. Незначительное похолодание возможно на Западе там температура ночью будет опускаться до +8...+6, а днем потеплеет до +12...+14. на Севера ночная температура составит +13…+11, а дневная +14…+16.

На Востоке ночью столбики термометров будут показывать +13…+10, а днем воздух там прогреется до +15…+17. В Центре ночью будет +13…+11, а дневная температура составит +14…+17. На Юге ночью температура упадет до +15...+13, а днем она поднимется до +18...+20.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / Карта Укргидрометцентра