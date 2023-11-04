Попри вологу погоду, листопад все ще залишатиметься відносно теплим. Протягом останнього місяця осені не прогнозують значне похолодання та рясних снігів.

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Попередження від ДСНС

ДСНС попереджає про погіршення погодних умов у деяких областях. Вночі 5 листопада у Вінницькій та Житомирській областях, вдень на Закарпатті синоптики прогнозують значні дощі. Також вночі у південних, центральних та більшості північних регіонів, а до того ж вдень у західних та в північно-східних областях можливі пориви вітру швидкістю 17 – 22 метрів за секунду. Негода не омине й столиці – Києві та області вночі та вранці також прогнозують сильні вітри.

Будьте обережними! Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев,

– попереджають у службі надзвичайних ситуацій.

Якою буде температура 5 листопада

На переважній частині України 5 листопада зберігатиметься відносно тепла погода, як для листопада. Незначне похолодання можливе на Заході там температура вночі опускатиметься до +8…+6, а вдень потеплішає до +12…+14. На Півночі нічна температура становитиме +13…+11, а денна +14…+16.

На Сході вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13…+10, а вдень повітря там прогріється до +15…+17. У Центрі вночі буде +13…+11, а денна температура становитиме +14…+17. На Півдні вночі температура впаде до +15…+13, а вдень вона підніметься до +18…+20.