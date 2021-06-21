Ведь их наполнение, по-прежнему не очень значительное. Об этом в эфире программы "Между прочим" сообщил российский адвокат Николай Полозов.

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По его словам, показатели уровня воды ниже прошлогодних (в 2020 году – 24 канал), и значительно ниже, чем 2 года назад.

Дожди создают локальные проблемы в отдельных городах, например, в Ялте или Керчи. Но в целом на баланс воды в Крыму они сильно не влияют,

– отметил Полозов.

Он отметил, что важно понимать, что водохранилища наполняются:

во-первых, подземными водами;

во-вторых, из-за таяния снегов.

"Много снега не было ни в этом (2021 – 24 канал) году, не было в прошлом (2020 – 24 канал) году и соответственно воды нет, откуда появляться", – отметил адвокат.

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В Крыму, как отметил Полозов, выкачивают подземную воду, бурят скважины. "Даже те скважины, которые пробурили еще до оккупации, в них вода становится все хуже, соленой. Даже скот эту воду не пьет", – он добавил.

Важно! За водоснабжение в Крыму отвечает государство-оккупант Россия.

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