Об этом синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал в комментарии "РБК-Украина".

Как изменится погода?

По прогнозу синоптика, в среду, 16 сентября, погоду в Украине будет определять область повышенного атмосферного давления, которая распространится с юго-запада. Это обеспечит сухую погоду на всей территории страны.

Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, а на побережье морей потеплеет до +18 градусов. Днем ожидается повышение температуры до +18…+24 градусов.

В то же время уже 17 – 20 сентября, согласно консультативному прогнозу синоптиков, погодные условия могут измениться. Ожидается, что в регионах время от времени будут идти дожди различной интенсивности.

При этом температура останется примерно на уровне предыдущих дней. Скорость ветра составит 5 – 10 метров в секунду, а шквалов специалисты пока не прогнозируют.

Напомним, в ближайшие дни кратковременные дожди возможны в западных регионах. Там осадки с грозами ожидаются в дневное время.