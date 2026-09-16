Про це синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів у коментарі "РБК-Україна".

Як зміниться погода?

За прогнозом синоптика, у середу, 16 вересня, погоду в Україні визначатиме область підвищеного атмосферного тиску, яка пошириться з південного заходу. Це забезпечить суху погоду по всій території країни.

У нічні години температура повітря становитиме +10…+15 градусів, а біля узбережжя морів пригріє до +18 градусів. Вдень очікується підвищення температури до +18…+24 градусів.

Водночас уже 17 – 20 вересня, за консультативним прогнозом синоптиків, погодні умови можуть змінитись. Очікується, що у регіонах час від часу дощитиме з різною інтенсивністю.

При цьому температурні показники залишатимуться приблизно на рівні попередніх днів. Швидкість вітру становитиме 5 – 10 метрів за секунду, а шквалів наразі фахівці не прогнозують.

Нагадаємо, найближчими днями короткочасні дощі можливі у західних регіонах. Там опади з грозами очікуються у денні години.