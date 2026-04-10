Надвигаются прохладные выходные: где выпадут дожди и мокрый снег, а кому ждать +16
- На выходных в Украине прогнозируется прохладная и облачная погода с возможными дождями и мокрым снегом в Карпатах.
- Температура воздуха в разных регионах будет колебаться от -2 до +16 градусов, с ночными заморозками в некоторых областях.
В ближайшие выходные в Украине будет преобладать прохладная и облачная погода под влиянием пониженного атмосферного давления. Местами ожидаются дожди, а местами возможен даже мокрый снег.
Также предусматривают слабые заморозки ночью. Об этом свидетельствует обновленный прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Какая погода будет на выходных?
Суббота, 11 апреля
В западных областях возможен туман и незначительные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах -2...+3 градусов, в течение дня она составит +7...+12 градусов.
В северных областях только днем возможны осадки в виде незначительного дождя. Температура воздуха в ночное время будет в диапазоне -2...+3 градусов, а уже днем столбики термометров будут показывать +6...+11 градусов.
В центральных областях также в основном будет погода без осадков, только днем возможен незначительный дождь. Ночью температура воздуха составит -1...+4 градусов, в течение дня ожидается +8...+13 градусов.
В южных областях и Крыму только днем возможен кратковременный дождь и слабый туман. В ночные часы температура воздуха будет в пределах +1...+6 градусов, а уже в дневное время повысится до +11...+16 градусов.
В восточных областях будет облачно с прояснениями, в дневное время возможны незначительные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...+5 градусов, в дневные часы синоптик прогнозирует +8...+13 градусов.
Воскресенье, 12 апреля
В западных регионах ночью возможен слабый туман, а днем ожидаются незначительные дожди. Температура воздуха ночью будет -1...+4 градусов, днем она составит +9...+14 градусов, на Закарпатье пригреет до +16 градусов.
В северных регионах в дневные и вечерние часы возможны дожди. Температура воздуха в течение ночи будет колебаться в диапазоне -1...+4 градусов, а уже днем показатели вырастут и будут в пределах +8...+13 градусов.
В центральных регионах днем возможен кратковременный дождь, а в ночные и утренние часы – туман. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, в течение дня она повысится до +11...+16 градусов.
В южных регионах и в Крыму возможен туман, только в Одесской области днем возможны незначительные осадки. В ночные часы температура воздуха будет +2...+7 градусов, а днем составит +10...+15 градусов.
В восточных регионах исключительно днем местами ожидаются осадки в виде незначительного дождя. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, днем ожидается +11...+16 градусов.
Изменится ли погода в скором времени?
Ранее сообщали, что в ближайшие ночи прогнозируют заморозки до -3 градусов как на почве, так и в воздухе. Поэтому синоптики объявили сразу желтый и оранжевый уровни опасности в некоторых областях.
Всего в ночное и утреннее время в течение 11 и 12 апреля в юго-восточных регионах местами будет туман. В то же время ветер будет в основном северо-западного направления, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.