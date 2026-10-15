Циклон из Черного моря принесет в Украину дожди: в каких регионах будет наиболее холодно

В Украине с 15 октября ожидается изменение погоды в связи с приходом активного циклона с Черного моря. Атмосферный вихрь принесет в большинство областей дожди, облачность и ночные заморозки на поверхности почвы.

Как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV, новый циклон принесет осадки различной интенсивности – от небольших до умеренных.

Как изменится погода

Вместе с дождями установится преимущественно пасмурная и серая осенняя погода, хотя периодически сквозь облака будет выглядывать солнце.

Наиболее заметное понижение температуры ожидается в западных регионах страны. Там в ночные часы столбики термометров покажут всего +1…+6 градусов, а на поверхности почвы местами прогнозируются заморозки 0…-3 градуса.

Во второй половине недели, по прогнозу, температурный режим несколько изменится, и заморозки отступят. Ночью температура составит +3…+8 градусов, а днем воздух прогреется до +10…+15 градусов.

В то же время на Востоке и Юго-Востоке сохранится более теплая погода. В этих областях в ночное время суток ожидается +9…+14 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до относительно комфортных +16…+21 градуса.

Погода в столице

В Киеве и области 16–17 октября также будут идти дожди при умеренном ветре переменных направлений без резких порывов. Однако в столичном регионе немного потеплеет: в ночь на пятницу ожидается +6…+8 градусов, в следующую ночь температура достигнет +10 градусов.

Дневные температуры в столице составят +12…+14 градусов. Уже в выходные подует юго-западный ветер, который приведет к повышению температуры воздуха до +14…+16 градусов.

Мы вступаем в такую спокойную осеннюю фазу с дождями и облаками, но это неплохо, особенно для аграрного сектора, который долгое время страдал от дефицита осадков,

– подытожила Наталья Птуха.

К слову, порцию осенних дождей накануне выходных несет южный атмосферный вихрь.