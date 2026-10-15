Як зазначила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю NV, новий циклон зумовить опади різної інтенсивності – від невеликих до помірних.

Як зміниться погода

Разом із дощами встановиться переважно похмура та сіра осіння погода, хоча періодично крізь хмари визиратиме сонце.

Найвідчутніше зниження температури очікується у західних регіонах країни. Там у нічні години стовпчики термометрів покажуть лише +1…+6 градусів, а на поверхні ґрунту місцями прогнозують заморозки 0…-3 градуси.

У другій половині тижня, за прогнозом, температурний режим дещо зміниться, і заморозки відступлять. Уночі показники становитимуть +3…+8 градусів, а вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів.

Водночас на Сході та Південному Сході збережеться тепліша погода. У цих областях у нічний період доби очікують +9…+14 градусів, а в денні години стовпчики термометрів підніматимуться до відносно комфортних +16…+21 градуса.

Погода в столиці

У Києві та області 16 – 17 жовтня також дощитиме за помірного вітру змінних напрямків без різких поривів. Проте в столичному регіоні трохи потеплішає: у ніч проти п'ятниці очікується +6…+8 градусів, наступної ночі температура сягне +10 градусів.

Денні температурні значення у столиці становитимуть +12…+14 градусів. Уже на вихідних подує південно-західний вітер, який зумовить підвищення температури повітря до +14…+16 градусів.

Входимо в таку спокійну осінню фазу з дощами, хмарами, але це непогано, особливо для аграрного сектору, який тривалий час потерпав від дефіциту опадів,

– резюмувала Наталія Птуха.

До слова, порцію осінніх дощів напередодні вихідних несе південний атмосферний вихор.