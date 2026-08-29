Последние дни лета с дождями и грозами: где ожидаются осадки в ближайшие дни

В последние дни августа и в начале сентября в Украине пройдут кратковременные осадки. При этом дневная температура воздуха местами поднимется до +30 градусов.

Так прогноз представил Укргидрометцентр.

Какой прогноз погоды?

30 августа в большинстве западных и северных областей, а также в Винницкой области прогнозируются кратковременные дожди. Местами осадки будут сопровождаться грозами.

При этом температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов. Днем в большинстве регионов ожидается +22…+27 градусов, а в Закарпатье и на юге страны температура поднимется до +30 градусов.

В ночь на 31 августа кратковременные дожди будут идти в большинстве северных областей и в Винницкой области. Местами также возможны грозы. Днем осадки стихнут, а вот воздух по территории страны прогреется до +25…+30 градусов.

В первый день сентября, по данным синоптиков, кратковременные дожди, местами с грозами, прогнозируются в западных и северных областях, а также в Винницкой области. Днем осадки охватят также Черкасскую и Полтавскую области.

Ночью столбики термометров будут держаться в пределах +11…+16 градусов, а днем покажут +25…+30 градусов. В то же время в западных и большинстве северных областей будет несколько прохладнее – +22…+27 градусов.

Ветер в этот период будет преимущественно юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Напомним, синоптик Виталий Постригань объяснял, что пока рано говорить о наступлении осени или "бабьей осени". Недавние дожди не смогли существенно ослабить почвенную засуху. Несколько она отступила лишь на полосе от Буковины через южные районы Винницкой и Кировоградской областей до севера Николаевской области, где выпало более 20 миллиметров осадков.