Такий прогноз надав Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди?

Короткочасні дощі на 30 серпня прогнозують у більшості західних і північних областей, а також на Вінниччині. Місцями опади супроводжуватимуться з грозами.

При цьому температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів. Вдень здебільшого в регіонах очікується +22…+27 градусів, а на Закарпатті та Півдні країни пригріє до +30 градусів.

У ніч проти 31 серпня короткочасні дощі йтимуть у більшості північних областей та на Вінниччині. Подекуди також можливі грози. Вдень опади вщухнуть, а от повітря по території країни прогріється до +25…+30 градусів.

У перший день вересня, за даними синоптиків, короткочасні дощі, місцями з грозами, прогнозують у західних і північних областях, а також на Вінниччині. Вдень опади охоплять ще й Черкаську та Полтавську області.

Вночі стовпчики термометрів триматимуться в межах +11…+16 градусів, а вдень покажуть +25…+30 градусів. Водночас у західних та більшості північних областей буде дещо прохолодніше – +22…+27 градусів.

Вітер у цей період переважатиме південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань пояснював, що поки зарано говорити про прихід осені чи "бабиного літа". Нещодавні дощі не змогли суттєво послабити ґрунтову посуху. Дещо вона відступила лише на смузі від Буковини через південні райони Вінниччини та Кіровоградщини до півночі Миколаївщини, де випало понад 20 міліметрів опадів.