Дожди прекратятся уже в ближайшие дни: насколько теплую погоду прогнозируют синоптики

В начале новой недели в Украине ожидается дождливая погода, а местами осадки будут значительными. В дальнейшем дожди прекратятся, а дневная температура воздуха местами поднимется до +20 градусов.

Такую погоду прогнозирует Укргидрометцентр.

Где дожди будут наиболее интенсивными?

По данным синоптиков, 19 и 20 октября в Украине будут преобладать небольшие и умеренные дожди. В ночные часы в понедельник в большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях местами возможны значительные осадки.

Уже со вторника осадки уйдут с Левобережья страны, а 21 октября в большинстве регионов будет преобладать сухая погода.

При этом в начале недели температура воздуха ночью составит +5…+14 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +13…+20 градусов. При этом в западных областях в дневные часы будет прохладнее всего – от +8 до +15 градусов.

Напомним, в Киеве и Киевской области до конца суток 18 октября объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. Из-за тумана видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.

К слову, с 20 октября в Украине может измениться синоптическая обстановка. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, благодаря чему дожди уйдут из большинства областей.