Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

Де дощитиме найбільше?

За даними синоптиків, 19 та 20 жовтня в Україні переважатимуть невеликі та помірні дощі. У нічні години в понеділок в більшості центральних, а також в Одеській і Миколаївській областях місцями можливі значні опади.

Вже з вівторка опади залишать Лівобережжя країни, а 21 жовтня суха погода переважатиме у більшості регіонів.

При цьому на початку тижня температура повітря вночі становитиме +5…+14 градусів, а удень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+20 градусів. Водночас у західних областях в денні години буде найпрохолодніше – від +8 до +15 градусів.

Нагадаємо, у Києві та Київській області до кінця доби 18 жовтня оголосили жовтий рівень небезпечності через погіршення погодних умов. Через туман видимість на дорогах знизиться до 200 – 500 метрів.

До слова, з 20 жовтня в Україні може змінитися синоптична ситуація. Атмосферний тиск поступово підвищуватиметься, завдяки чому дощі відступатимуть із більшості областей.