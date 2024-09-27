Сильные дожди накроют часть Украины: есть ли угроза большого наводнения

В середине сентября Центральную Европу охватили масштабные наводнения. Мощные ливни накрыли несколько стран. К сожалению, в результате непогоды погибли люди.

Не грозит ли Украине похожий циклон в ближайшие дни, в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В Украине будут сильные дожди

Наталья Птуха отметила, речь идет о немного разных характерах синоптических процессов. Рассказала, в субботу и воскресенье достаточно активный атмосферный фронт будет в западных областях.

Там в результате значительных дождей иногда могут быть какие-то и гидрологические явления. Конечно, при необходимости, нашими гидрологами будут выпущены определенные предупреждения. Но по крайней мере этот процесс будет не такой долговременный, как был в Европе,

– подчеркнула синоптик.

Добавила, там была другая ситуация. Объяснила, что циклон оказался заблокирован антициклоном. Он несколько дней крутился на одном.

Были очень высокие температурные контрасты между воздушной массой над Украиной, Юго-Востоком Европы, и Центральной Европой. Происходил заток холода. Из-за этих контрастов и того, что циклон был заблокирован, в Центральной Европе были такие интенсивные осадки.

У нас, то что в ближайшей перспективе, больше всего осадков именно 28 – 29 числа по западным областям. Так, здесь будут они интенсивные, но, опять же, не такие, уже кратковременные,

– отметила Наталья Птуха.

Также добавила, что уже с понедельника будет преобладать погода без осадков.