Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Где ожидаются осадки?

В ближайшие дни в большинстве областей сохранится нестабильная погода. Самые сильные дожди прогнозируются на юге страны, а уже 24 и 25 июля кратковременные осадки с грозами ожидаются в других областях.

Так, 23 июля в южных областях прогнозируются умеренные дожди, а в Одесской области и в Крыму – значительные. Также в этих регионах ожидаются грозы и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

В дневные часы кратковременные дожди будут идти местами в западных областях. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Уже 24 и 25 июля в ночные часы в большинстве регионов осадков не ожидается. Однако днем почти по всей стране местами будут кратковременные дожди в сопровождении гроз.

Напомним, в ближайшее время на территории нашей страны не прогнозируется значительных колебаний температуры воздуха. Лишь в восточных областях возможно повышение столбиков термометров до +29 градусов.