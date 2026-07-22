Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какая погода будет в ближайшие дни?

Синоптики обновили прогноз погоды на ближайшие три суток. По их данным, 23–25 июля в ночные часы температура воздуха в среднем составит +10...+17 градусов.

Днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до комфортных +20...+26 градусов.

Самая высокая температура воздуха ожидается в восточных регионах страны, где местами будет до +29 градусов. То есть существенных изменений и колебаний температуры пока синоптики не прогнозируют.

Напомним, самую холодную погоду на четверг синоптики прогнозировали в Карпатах. По их прогнозу, температура воздуха ночью там опустится до +3…+8 градусов, а днем потеплеет до +12…+17 градусов. В то же время дожди с грозами ожидаются на юге страны, в частности в Одесской области и в Крыму осадки будут значительными.

В других регионах на погоду будет влиять область слабо повышенного атмосферного давления, поэтому в основном осадков не ожидается.

А погодные тенденции не свидетельствуют о приближении новой волны жары к Украине в ближайшее время.