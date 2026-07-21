О ситуации с жарой в украинских регионах синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал в комментарии УНИАН.

Грозит ли Украине жара?

По данным синоптика, новая волна жары в Европе пока не представляет угрозы для Украины. Зато в течение ближайших пяти суток на территории страны, напротив, ожидается понижение температуры воздуха. Оно будет вызвано притоком более прохладной воздушной массы после прохождения атмосферного фронта.

Синоптик отметил, что после 21 июля в большинстве областей днем температура воздуха составит +19...+24 градуса. Лишь на юге и юго-востоке страны воздух будет прогреваться до +31 градуса.

Во второй половине недели днем +20...+27 градусов по всей территории Украины,

– добавил Семилит.

По словам синоптика, пока речь о приближении сильной жары к украинским областям не идет. Напротив, прогноз свидетельствует о тенденции к снижению температур.

Напомним, на вторник специалисты прогнозировали умеренные или значительные дожди с грозами в центральных и южных областях, а также в Сумской и Харьковской областях. В дневные часы местами возможны град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Максимальные температуры в этот день ожидаются в пределах +33 градусов.