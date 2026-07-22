Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Какую погоду прогнозируют?
По прогнозу синоптиков, в четверг южную часть страны накроют умеренные дожди с грозами. В Одесской области и в Крыму осадки будут значительными.
На остальной территории будет преобладать область слабо повышенного атмосферного давления, поэтому в большинстве областей осадков не будет. Только днем на западе страны местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Прогнозируется северо-западный ветер, а в западных областях – юго-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, а на юге и востоке будет несколько теплее – +14…+19 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, а в восточных областях – до +29 градусов.
Прохладнее всего будет в Карпатах: +3…+8 градусов ночью и +12…+17 градусов днем.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +21…+23
- Ужгород +24…+26
- Львов +21…+23
- Ивано-Франковск +20…+21
- Тернополь +20…+22
- Черновцы +22…+24
- Хмельницкий +19…+21
- Луцк +20…+21
- Ровно +21…+23
- Житомир +19…+21
- Винница +20…+22
- Одесса +22…+24
- Николаев +21…+23
- Херсон +23…+25
- Симферополь +23…+25
- Кропивницкий +23…+25
- Черкассы +21…+23
- Чернигов +20…+22
- Сумы +20…+22
- Полтава +22…+23
- Днепр +22…+24
- Запорожье +23…+25
- Донецк +25…+27
- Луганск +28…+30
- Харьков +22…+24
Прогноз погоды на 23 июля / Карта Укргидрометцентра
Напомним, в ближайшие дни в областях не ожидается значительных колебаний температуры воздуха. Лишь на юго-востоке страны местами температура будет достигать +32 градусов.