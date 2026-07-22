Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Яку прогнозують погоду?

За прогнозом синоптиків, південну частину країни у четвер накриють помірні дощі з грозами. На Одещині та в Криму опади будуть значними.

На решті території пануватиме поле слабко підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості областей опадів не буде. Лише вдень на Заході країни місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер прогнозують північно-західний, а у західних областях південно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, а на півдні та сході дещо тепліше – +14…+19 градусів. Удень повітря прогріється до +21…+26 градусів, а у східних областях пригріє до +29 градусів.

Найпрохолодніше буде у Карпатах: +3…+8 градусів уночі та +12…+17 градусів удень.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +21…+23

Ужгород +24…+26

Львів +21…+23

Івано-Франківськ +20…+21

Тернопіль +20…+22

Чернівці +22…+24

Хмельницький +19…+21

Луцьк +20…+21

Рівне +21…+23

Житомир +19…+21

Вінниця +20…+22

Одеса +22…+24

Миколаїв +21…+23

Херсон +23…+25

Сімферополь +23…+25

Кропивницький +23…+25

Черкаси +21…+23

Чернігів +20…+22

Суми +20…+22

Полтава +22…+23

Дніпро +22…+24

Запоріжжя +23…+25

Донецьк +25…+27

Луганськ +28…+30

Харків +22…+24

Прогноз погоди на 23 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, найближчими днями по областях не очікується значних коливань температури повітря. Лише на південному сході країни місцями пригріватиме до +32 градусів.