Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Яку прогнозують погоду?

За прогнозом синоптиків, південну частину країни у четвер накриють помірні дощі з грозами. На Одещині та в Криму опади будуть значними.

На решті території пануватиме поле слабко підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості областей опадів не буде. Лише вдень на Заході країни місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер прогнозують північно-західний, а у західних областях південно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

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Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, а на півдні та сході дещо тепліше – +14…+19 градусів. Удень повітря прогріється до +21…+26 градусів, а у східних областях пригріє до +29 градусів.

Найпрохолодніше буде у Карпатах: +3…+8 градусів уночі та +12…+17 градусів удень.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +21…+23
  • Ужгород +24…+26
  • Львів +21…+23
  • Івано-Франківськ +20…+21
  • Тернопіль +20…+22
  • Чернівці +22…+24
  • Хмельницький +19…+21
  • Луцьк +20…+21
  • Рівне +21…+23
  • Житомир +19…+21
  • Вінниця +20…+22
  • Одеса +22…+24
  • Миколаїв +21…+23
  • Херсон +23…+25
  • Сімферополь +23…+25
  • Кропивницький +23…+25
  • Черкаси +21…+23
  • Чернігів +20…+22
  • Суми +20…+22
  • Полтава +22…+23
  • Дніпро +22…+24
  • Запоріжжя +23…+25
  • Донецьк +25…+27
  • Луганськ +28…+30
  • Харків +22…+24

Погода на 23 липняПрогноз погоди на 23 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, найближчими днями по областях не очікується значних коливань температури повітря. Лише на південному сході країни місцями пригріватиме до +32 градусів.