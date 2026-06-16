Интенсивные ливни и грозы обрушатся на часть областей: синоптик рассказал, какая погода будет в Украине

В ближайшие дни на территории Украины сохранится нестабильная и переменчивая погода. В разных регионах будут периодически проходить кратковременные дожди и грозы, а местами возможны ливни, град и даже шквальный ветер.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для 24 Канала.

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Какие осадки будут в Украине?

Иван Семилит пояснил, что погода в Украине в ближайшие дни будет оставаться нестабильной из-за прохождения атмосферных фронтов по периферии циклона, который сейчас расположился над северной частью Восточной Европы.

Атмосферные фронты будут периодически приносить влажный воздух, что вызовет кратковременные дожди и грозы в равнинных регионах страны. До конца текущих суток, 16 июня, локальные дожди и грозы возможны в большинстве областей.

По его словам, уже в ближайшую ночь осадки в основном сместятся в восточные регионы, однако уже днем в среду, 17 июня, новая волна фронтальной активности принесет дожди в западные, северные и центральные области.

В то же время южные и юго-восточные регионы будут находиться под большим влиянием области повышенного давления, поэтому там ожидается немного меньше осадков,

– отметил он.

Специалист добавил, что в четверг, 18 июня, атмосферный фронт будет постепенно смещаться на юг и восток страны. Наибольшая вероятность кратковременных дождей и гроз тогда прогнозируется в центральных, восточных и южных областях.

Зато в западных областях погода станет несколько спокойнее. Отдельно представитель Укргидрометцентра заметил, что из-за преимущественно конвективного характера осадков их распределение, скорее всего, будет неравномерным.

Например, в отдельных районах возможны интенсивные ливни, локальный град и шквалы, которые будут двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду, тогда как соседние населенные пункты могут остаться без существенных осадков.

Какие прогнозы делали ранее?

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань сообщал, что прохладная и неустойчивая погода сохранится как минимум до середины недели. Местами это принесет грозы и дожди. Позже возможно некоторое улучшение условий.

В целом в ближайшие дни погоду на территории Украины будут определять атмосферные фронты и циклоны из Центральной Европы. В связи с этим в большинстве областей ожидаются дожди различной интенсивности, местами с грозами.