Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в Facebook.

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Какие погодные изменения ожидаются?

Виталий Постригань констатировал, что уже третьи сутки подряд почти вся территория Украины находится под влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы, которую с северо-запада приносит глубокий циклон под названием "Sabina".

По его словам, именно из-за него с пятницы, 12 июня, в разных регионах страны наблюдаются ливневые дожди различной интенсивности в сопровождении гроз. В то же время в Западной Европе складывается противоположная погодная ситуация.

Специалист рассказал, что в Испанию и Францию поступает раскаленный воздух из Африки благодаря антициклону, который усиливается над регионом. Из-за этого там ожидается новая волна жары, а также возможны температурные рекорды.

"Даже на одном континенте погода очень разная. Это наглядно демонстрирует масштабность и сложность атмосферных процессов. Как минимум неделю мы будем находиться в легкой летней погоде", – говорится в сообщении специалиста.

В Украине же в течение 16 и 17 июня существенных изменений в погоде не прогнозируют. Атмосфера будет оставаться активной, а в течение дня местами будут формироваться грозовые ячейки с кратковременными дождями различной интенсивности.

Согласно обнародованной информации, температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, а днем столбики термометров будут расти и показывать от 19 до 24 градусов тепла.

По предварительным прогнозам, с 18 июня погодные условия начнут постепенно стабилизироваться под влиянием антициклона с запада. Осадков станет значительно меньше, при этом температура воздуха начнет постепенно повышаться.

В центральных регионах, в частности в Черкасской области, ожидается преимущественно сухая погода и постепенное потепление. Ночная температура повысится до 12–17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 22–27 градусов тепла.

По предварительным прогнозным расчетам, до конца недели сохранится умеренно теплая и без жары погода,

– рассказал специалист.

Кстати, Игорь Кибальчич пояснял, что вскоре погоду будут определять атмосферные фронты и циклоны из Центральной Европы. В большинстве областей ожидаются дожди различной интенсивности, местами с грозами, градом и шквалами.