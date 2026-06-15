Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у фейсбуці.

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Які погодні зміни будуть?

Віталій Постригань констатував, що вже третю добу поспіль майже вся територія України перебуває під впливом прохолодної нестійкої повітряної маси, яку з північного заходу приносить глибокий циклон під назвою "Sabina".

За його словами, саме через нього з п'ятниці, 12 червня, в різних регіонах країни спостерігаються зливові дощі різної інтенсивності у супроводі гроз. Водночас у Західній Європі складається протилежна погодна ситуація.

Фахівець розповів, що в Іспанію та Францію надходить розпечене повітря з Африки завдяки антициклону, який посилюється над регіоном. Через це там очікується нова хвиля спеки, а також можливі температурні рекорди.

"Навіть на одному континенті погода дуже різна. Це наочно демонструє масштабність і складність атмосферних процесів. Щонайменше тиждень ми перебуватимемо у лайтовій літній погоді", – ідеться у повідомленні фахівця.

В Україні ж протягом 16 та 17 червня істотних змін у погоді не прогнозують. Атмосфера залишатиметься активною, а впродовж дня місцями формуватимуться грозові осередки з короткочасними дощами різної інтенсивності.

Згідно з оприлюдненою інформацією, температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, натомість вдень стовпчики термометрів зростатимуть та показуватимуть в межах від 19 до 24 градусів тепла.

За попередніми прогнозами, з 18 червня погодні умови почнуть поступово стабілізуватися під впливом антициклону із заходу. Опадів стане значно менше, водночас температура повітря почне поступово підвищуватися.

У центральних регіонах, зокрема у Черкаській області, очікується переважно суха погода та поступове потепління. Нічна температура підвищиться до 12 – 17 градусів тепла, а вдень повітря пригріє до 22 – 27 градусів тепла.

За попередніми прогностичними розрахунками, до кінця тижня збережеться помірно тепла і без спеки погода,

– розповів фахівець.

До речі, Ігор Кібальчич пояснював, що невдовзі погоду визначатимуть атмосферні фронти та циклони з Центральної Європи. У більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, градом і шквалами.