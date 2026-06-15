Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода 16 червня?

В Україні 16 червня переважатиме хмарна погода. Вночі у південних та центральних областях, вдень в Україні місцями прогнозують короткочасні дощі та сильні грози.

Вітер буде західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, на півдні до 18. Вдень очікується 17 – 22 градуси, а на Закарпатті, півдні та сході країни – до 26.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +18...+20;

Ужгород +21...+23;

Львів +18...+20;

Івано-Франківськ +19...+21;

Тернопіль +18...+20;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +18...+20;

Луцьк +17...+19;

Рівне +17…+19;

Житомир +17...+19;

Вінниця +17...+19;

Одеса +21...+23;

Миколаїв +23...+25;

Херсон +22...+24;

Сімферополь +22...+24;

Кропивницький +22...+24;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +18...+20;

Суми +19...+21;

Полтава +21...+23;

Дніпро +20...+22;

Запоріжжя +21...+23;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +22...+24;

Харків +20...+22.



Погода в Україні 16 червня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

Найближчим тижнем погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти та циклони з Центральної Європи. Через це в більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, градом і шквалистим вітром.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16 градусів, у західних областях буде +7…+12 градусів, удень очікується +17…+22 градусів, у південній частині стовпчики термометрів показуватимуть +22…+27 градусів.

Упродовж 14 – 16 червня в Україні переважатиме нестійка погода. Вночі опадів буде небагато, однак удень у низці регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози.