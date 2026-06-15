Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая будет погода 16 июня?

В Украине 16 июня будет преобладать облачная погода. Ночью в южных и центральных областях, днем в Украине местами прогнозируются кратковременные дожди и сильные грозы.

Ветер будет западный, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, на юге до 18. Днем ожидается 17 – 22 градуса, а в Закарпатье, на юге и востоке страны – до 26.

Какая будет температура в областных центрах?

  • Киев +18...+20;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львов +18...+20;
  • Ивано-Франковск +19...+21;
  • Тернополь +18...+20;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +18...+20;
  • Луцк +17...+19;
  • Ровно +17…+19;
  • Житомир +17...+19;
  • Винница +17...+19;
  • Одесса +21...+23;
  • Николаев +23...+25;
  • Херсон +22...+24;
  • Симферополь +22...+24;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +18...+20;
  • Сумы +19...+21;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +20...+22;
  • Запорожье +21...+23;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +22...+24;
  • Харьков +20...+22.


Погода в Украине 16 июня / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

В ближайшую неделю погоду в Украине будут определять атмосферные фронты и циклоны из Центральной Европы. Из-за этого в большинстве областей ожидаются дожди различной интенсивности, местами с грозами, градом и шквальным ветром.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 градусов, в западных областях будет +7…+12 градусов, днем ожидается +17…+22 градусов, в южной части столбики термометров будут показывать +22…+27 градусов.

В течение 14 – 16 июня в Украине будет преобладать нестабильная погода. Ночью осадков будет немного, однако днем в ряде регионов прогнозируются кратковременные дожди и грозы.