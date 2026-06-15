Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Смотрите также Небо затянут облака, а в ряде областей пройдут грозы: прогноз погоды в Украине на 15 июня

В понедельник в Украине объявили I уровень опасности (желтый) из-за непогоды в ряде областей.

15 июня днем в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 метров в секунду,

– прогнозируют синоптики.



Непогода в Украине 15 июня / Карта Укргидрометцентра

Какая погода будет в остальных областях 15 июня?

Синоптики отмечали, что 15 июня в Украине будет преимущественно облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, местами – грозы. Ветер со скоростью 7–12 метров в секунду, на востоке и юго-востоке страны днем в отдельных районах град и шквалы 15–20 метров в секунду.

Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях температура составит +18 – +23, на остальной территории воздух прогреется до +21 – +26.