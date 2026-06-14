Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Какая будет погода в Украине 15 июня?
В Украине 15 июня будет переменная облачность. Кратковременные дожди и сильные грозы накроют ряд регионов, и только на юге и востоке страны ночью не будет осадков.
Ветер будет юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду. На востоке и юго-востоке синоптики прогнозируют шквал и сильный град, а местами порывы ветра ожидаются от 15 до 20 метров в секунду.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, а на побережье морей до 17. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 18–23 градуса, а во всех остальных регионах – 21–26.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +18...+20;
- Ужгород +18...+20;
- Львов +16...+18;
- Ивано-Франковск +16...+18;
- Тернополь +16...+18;
- Черновцы +17...+19;
- Хмельницкий +17...+19;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +16…+18;
- Житомир +17...+19;
- Винница +17...+19;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +23...+25;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +21...+23;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +18...+20;
- Чернигов +18...+20;
- Сумы +18...+20;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +20...+22.
Погода в Украине 15 июня / Карта Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
В начале следующей недели на территории Украины сохранится нестабильная погода. В большинстве регионов прогнозируются кратковременные дожди и грозы, при этом температура воздуха останется умеренной.
Несколько более теплые условия ожидаются в южной части страны. Ночью температура воздуха будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, а в дневные часы показатели вырастут и будут в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
Теплее всего традиционно будет в юго-восточных областях, а также в восточных. На этой части территории максимальная температура воздуха местами повысится и достигнет 29 градусов тепла.