Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода в Україні 15 червня?

В Україні 15 червня буде мінливе хмарність. Короткочасні дощі та сильні грози накриють низку регіонів і лише на півдні та сході країни вночі не буде опадів.

Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На сході та південному сході синоптики прогнозують шквал та сильний град, а місцями пориви вітру очікуються від 15 до 20 метрів за секунду.

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Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, а на узбережжі морів до 17. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18 – 23 градуси, а в усіх інших регіонах – 21 – 26.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +18...+20;
  • Ужгород +18...+20;
  • Львів +16...+18;
  • Івано-Франківськ +16...+18;
  • Тернопіль +16...+18;
  • Чернівці +17...+19;
  • Хмельницький +17...+19;
  • Луцьк +15...+17;
  • Рівне +16…+18;
  • Житомир +17...+19;
  • Вінниця +17...+19;
  • Одеса +21...+23;
  • Миколаїв +23...+25;
  • Херсон +24...+26;
  • Сімферополь +21...+23;
  • Кропивницький +20...+22;
  • Черкаси +18...+20;
  • Чернігів +18...+20;
  • Суми +18...+20;
  • Полтава +20...+22;
  • Дніпро +22...+24;
  • Запоріжжя +22...+24;
  • Донецьк +21...+23;
  • Луганськ +24...+26;
  • Харків +20...+22.


Погода в Україні 15 червня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

На початку наступного тижня на території України збережеться нестійка погода. У більшості регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози, водночас температура повітря залишатиметься помірною.

Дещо тепліші умови очікуються у південній частині країни. Уночі температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а в денні години значення зростуть і будуть в діапазоні від 22 до 27 градусів тепла.

Найтепліше традиційно буде у південно-східних областях, а також у східних. На цій частині територій максимальна температура повітря місцями зросте і сягатиме до 29 градусів тепла.