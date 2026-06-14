Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Якою буде погода в Україні 15 червня?
В Україні 15 червня буде мінливе хмарність. Короткочасні дощі та сильні грози накриють низку регіонів і лише на півдні та сході країни вночі не буде опадів.
Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На сході та південному сході синоптики прогнозують шквал та сильний град, а місцями пориви вітру очікуються від 15 до 20 метрів за секунду.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, а на узбережжі морів до 17. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18 – 23 градуси, а в усіх інших регіонах – 21 – 26.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +18...+20;
- Ужгород +18...+20;
- Львів +16...+18;
- Івано-Франківськ +16...+18;
- Тернопіль +16...+18;
- Чернівці +17...+19;
- Хмельницький +17...+19;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +16…+18;
- Житомир +17...+19;
- Вінниця +17...+19;
- Одеса +21...+23;
- Миколаїв +23...+25;
- Херсон +24...+26;
- Сімферополь +21...+23;
- Кропивницький +20...+22;
- Черкаси +18...+20;
- Чернігів +18...+20;
- Суми +18...+20;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +21...+23;
- Луганськ +24...+26;
- Харків +20...+22.
Погода в Україні 15 червня / Карта Укргідрометцентру
Що ще відомо про погоду в Україні?
На початку наступного тижня на території України збережеться нестійка погода. У більшості регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози, водночас температура повітря залишатиметься помірною.
Дещо тепліші умови очікуються у південній частині країни. Уночі температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а в денні години значення зростуть і будуть в діапазоні від 22 до 27 градусів тепла.
Найтепліше традиційно буде у південно-східних областях, а також у східних. На цій частині територій максимальна температура повітря місцями зросте і сягатиме до 29 градусів тепла.