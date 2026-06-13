Про це розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.

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Що буде з погодою наступного тижня?

Представник Укргідрометцентру повідомив, що протягом 15 та 16 червня в окремих областях подекуди випадати короткочасні дощі з грозами. Водночас у ніч на 16 червня, згідно з поточним прогнозом, істотних опадів не очікується.

Температура повітря на початку тижня суттєво не зміниться. Вночі у більшості регіонів стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 13 градусів тепла, а день показники підвищаться і становитимуть від 16 до 22 градусів тепла.

За його словами, дещо тепліші умови очікуються у південній частині країни. Уночі температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а в денні години значення зростуть і будуть в діапазоні від 22 до 27 градусів тепла.

За попередніми прогнозами, надалі в Україні також переважатиме нестійка погода. Місцями зберігатимуться короткочасні дощі та грози. Утім, попри це, температурні значення нарешті почнуть поступово підвищуватися.

Значення температури – трішечки підвищаться. І, в принципі, таке ж саме буде розподілення,

– сказав він.

Іван Семиліт додав, що найтепліше традиційно буде у південно-східних, а також у східних областях. Фахівець розповів, що у цій частині максимальна температура повітря місцями зросте і сягатиме до 29 градусів тепла.

Яка погода буде до цього?

Нагадаємо, нещодавно синоптик Віталій Постригань повідомляв про те, що погода в Україні протягом 13 – 14 червня супроводжуватиметься відчутним послабленням тепла, оскільки надходитиме більш прохолодне повітря.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що упродовж найближчих вихідних збережеться помірно тепла погода, близька до кліматичної норми. Через проходження атмосферних фронтів у частині регіонів будуть дощі.