Про це інформує Укргідрометцентр.

Дивіться також Небо закриють хмари, а в низці областей пройдуть грози: прогноз погоди в Україні на 15 червня

У понеділок в Україні оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через негоду у низці областей.

15 червня вдень у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– прогнозують синоптики.



Негода в Україні 15 червня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода у решті областей 15 червня?

Синоптики зазначали, що 15 червня в Україні буде переважно хмарна погода. Подекуди пройдуть короткочасні дощі, місцями – грози. Вітер швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, на сході та південному сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура становитиме +18 – +23, на решті території повітря прогріється до +21 – +26.