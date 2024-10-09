Интенсивные дожди накроют Украину уже на выходных: в каких областях будет лить
Источник:Media Center Ukraine
Уже на этих выходных в Украине ожидаются интенсивные дожди. В частности, они наконец пройдут на Днепропетровщине, где уже длительное время засуха.
Об этом на брифинге в Media Center Ukraine рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, где именно будет дождливо.
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В Украине прогнозируют интенсивные дожди
Эксперт отметила, уже с пятницы, 11 октября, в Украине ожидается новый атмосферный фронт, который придет с Запада. Его перемещение будет сопровождаться интенсивными дождями в течение выходных.
И в субботу уже практически по всему Правобережью ожидаем дождей. Затем он (атмосферный фронт, – 24 Канал) немного сместится на Левобережье и будет приносить достаточно интенсивные осадки в течение выходных, перемещаясь с Запада в восточном направлении,
– сказала Наталья Птуха.
Также синоптик отметила, осадки наконец-то ожидаются по некоторым южным областям. В частности, дожди пройдут в Днепропетровской, где уже длительное время засушливый период, почвенная засуха.
"Хоть немножко влаги наконец дойдет и туда", – отметила Птуха.