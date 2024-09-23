Когда и в каких областях будут дожди и грозы

В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая погода. Впрочем, в части областей ожидаются дожди.

Где и когда именно ждать осадков, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра. Также сказала, какой будет температура.

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Дожди в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, 24 – 26 сентября в Украине преимущественно без осадков.

Только в Крыму, 25 – 26 сентября и в западных областях, в четверг также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза (25 сентября на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди),

– отметили синоптики.

Добавили, что ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду. Температура ночью +7 – +14, на Юге до +17 градусов.

Днем в Украине +22 – +27 градусов. Однако 25 – 26 сентября в западных, 26 сентября и в Житомирской области +19 – +24 градуса. В Карпатах ночью +4 – +9, днем +15 – +19.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в части западных областей осадки могут пройти и в пятницу, 27 сентября.

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Прогноз погоды на 24 – 27 сентября / Скриншоты с Укргидрометцентра

Максимальная продолжительность бездождевого периода растет