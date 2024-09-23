Когда и в каких областях будут дожди и грозы
Источник:Укргидрометцентр
В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая погода. Впрочем, в части областей ожидаются дожди.
Где и когда именно ждать осадков, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра. Также сказала, какой будет температура.
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Дожди в Украине
По прогнозу Укргидрометцентра, 24 – 26 сентября в Украине преимущественно без осадков.
Только в Крыму, 25 – 26 сентября и в западных областях, в четверг также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза (25 сентября на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди),
– отметили синоптики.
Добавили, что ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду. Температура ночью +7 – +14, на Юге до +17 градусов.
Днем в Украине +22 – +27 градусов. Однако 25 – 26 сентября в западных, 26 сентября и в Житомирской области +19 – +24 градуса. В Карпатах ночью +4 – +9, днем +15 – +19.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в части западных областей осадки могут пройти и в пятницу, 27 сентября.
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Прогноз погоды на 24 – 27 сентября / Скриншоты с Укргидрометцентра
Максимальная продолжительность бездождевого периода растет
- В последние годы отмечается тенденция не только к повышению температуры воздуха, но и к росту засушливости. Об этом в интервью 24 Каналу ранее рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
- Вера Балабух отметила: "Растет максимальная продолжительность бездождевого периода, которая в отдельных регионах может уже достигать 2 месяцев и более".
- Метеоролог добавила, поскольку это сопровождается аномально высокой температурой воздуха и почвы, то приводит не только к атмосферной, но и к почвенной и гидрологической засухе. Растет продолжительность периода с чрезвычайной пожарной опасностью.
- Кстати, эксперт также рассказывала, ожидается, что эта осень будет не только теплой, но и довольно-таки засушливой, особенно в первой половине. Такие погодные условия в целом характерны для Украины. Нередко этот период еще называют "золотой осенью". Впрочем, в 2024 году эти процессы будут более интенсивными.